Il Carpi ritrova Braglia al Cabassi. Trent'anni di sfide in un incontro

di Davide SettiIl ritorno di Pieroda avversario domenica al ’’ alla guida del Campobasso è come un tasto ’play’ sugli ultimi 30 anni di storia biancorossa. Il 69enne tecnico grossetano è stato infatti già per 7 volte avversario del, una storia di incroci cominciata addirittura 29 anni fa e che vedevantare 4 successi, 2 pareggi e una sconfitta con 4 differenti squadre allenate. La prima volta si perde nella notte dei tempi, riavvolgendo il nastro al 30 dicembre 1995 alla guida del Montevarchi. E’ l’ultima di andata del campionato di C1 e ildi De Biasi viene da una striscia di 8 gare senza vittoria: al ’’ finisce 1-1 col vantaggio di Cancellato e il pari di Del Bianco, al ritorno la sfida non si rinnoverà perché ad aprilesarà sostituito da Alfredo Magni che porterà i rossoblù alla salvezza.