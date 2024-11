Notizie.com - Enna, 15enne suicida per il revenge porn e casi gravi di bullismo in tutta Italia. Grassucci (Skuola.net): “Subito una task force”

La tragedia di, l’accoltellamento a Marino, idi Modena e Alessandria: scuola,e cybersono nuovamente nell’occhio del ciclone. “Fino a tre anni fa il deep nude era impensabile, mae cybercrescono con le nuove tecnologie. È necessaria unamultidisciplinare che aggiorni i docenti ed invii dei bollettini. La scuola non va lasciata sola”.per ildiin.net): “una” (ANSA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, a seguito delle terribili notizie circolate in queste ore, è Daniele, direttore di.net. In poche ore si sono succedute vicende che hanno fatto risuonare allarmi in diverse zone d’, dall’accoltellamento di un compagno di scuola da parte di una 12enne di Marino alla tragedia di, dove unasi è tolta la vita.