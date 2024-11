Ilgiorno.it - Due “Job day“. Assistenza clienti

Lavorare nell’. È possibile conoscere le opportunità offerte da Europ Assistance durante il recruiting day organizzato da Afol Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Pieve Emanuele. L’evento si svolgerà lunedì 11 novembre, a partire dalle 10 nella sala consiliare in via Viquarterio 1. Durante l’appuntamento la società, specializzata nell’alle persone, presenterà l’ambiente di lavoro e l’attuale ricerca aperta per agenti disalute viaggi e auto casa, e agenti customer care. Sarà possibile avere indicazioni sulle modalità e l’iter di candidatura e conoscere attraverso un breve colloquio di selezione i recruiter aziendali. Per i candidati selezionati è prevista una formazione iniziale presso gli uffici di Assago. Per chi invece desidera lavorare per i brand che si occupano di abbigliamento e accessori, cura della casa, benessere della persona, ristorazione, l’appuntamento è per giovedì 14 novembre con il recruiting day al Centro Commerciale Rescaldina in via Togliatti 1 a Rescaldina.