Cripto Bitcoin supera 75mila dollari con vantaggio Trump

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) –valute in fermento con l’avanzata di Donaldche è innella corsa alla Casa Bianca. Il, la regina delle valute digitali,e con un balzo del 9% fissa i suoi nuovi record (scambiato in questo momento a 74.635, dopo essersi portato nella notte a 75.353 dollaro). Vola anche Ethereum +7% a 2.598, mentre si registra l’exploit del Doge, tra le preferite di Elon Musk: balza del 30% e si porta oltre i 21 centesimi per token. L'articoloconproviene da Ildenaro.it.