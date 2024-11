Champions League 2024 25 | la situazione in classifica della Juventus

Leggi tutto su Sportface.it

Finisce 1-1 la sfidaquarta giornata di/25 tra Lille e. Buon punto per i bianconeri, che hanno saputo reagire allo svantaggio del primo tempo con una prestazione quadrata, e ai punti avrebbero meritato anche qualcosa in più. Le risposte che Thiago Motta cercava dopo il brutto ko interno contro lo Stoccarda sono dunque arrivate dal punto di vistaprestazione, anche se è mancata la vittoria che avrebbe lanciato i torinesi in. A quattro gare dalla finefase a gironi larimane comunque positiva per la Juve: sono 7 i punti in, insieme ad un gruppone composto da altre otto squadre. I bianconeri ora però sono attesi da due sfide complicate: a fine mese infatti ci sarà la trasferta a Birmingham contro l’Aston Villa ancora imbattuto, poi a dicembre la sfida all’Allianz Stadium contro un Manchester City che oggi è crollato a Lisbona.