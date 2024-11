Agi.it - Assalto ad un portavalori nel Barese, usati bombe e kalashnikov (VIDEO)

AGI - Un commando armato, composto da almeno dieci persone, ha assaltato un, che viaggiava sulla Strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula (Bari). Secondo quanto si apprende, il colpo è riuscito e sarebbe stato sottratto oltre un milione di euro. I banditi hanno fatto esplodere duecarta e diversi colpi d'arma da fuoco da più armi da guerra, presumibilmente dei, per bloccare la marcia del mezzo e minacciare chi era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio di due Lancia Y e il Fiat Ducato. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato. Uiltucs, sit-in in prefettura per la sicurezza "Questa mattina abbiamo assistito all'ennesima tragedia mancata per poco: unai furgonirealizzato addirittura con l'esplosione di duementre gli equipaggi erano all'interno.