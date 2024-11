Cultweb.it - A Milano torna la nebbia come negli anni ’70. Da cosa dipende?

lac’è, ma non si vede, direbbe Totò. Eppure,ultimil’elemento meteorologico tradizionale del capoluogo lombardo si era assestato su medie inferiori (50 giorni all’anno). Ora invece sembra di essereti indietro nel tempo, con la città chea essere avvolta dalla bruma. Ebbene, c’è una spiegazione scientifica per il ritorno in grande stile di questi giorni. Ed è l’inversione termica causata dall’anticiclone. Lo ha spiegato nel dettaglio il meteorologo di IlMeteo, Lorenzo Tedici, interpellato da Corriere della Sera. L’aria fredda è pesante e umida e con l’alta pressione si deposita a terra, rimanendo imprigionatastrati più bassi dell’atmosfera. “La coltre di queste mattine è dovuta a un’inversione termica. L’aria fredda, pesante e umida con l’alta pressione si deposita a terra.