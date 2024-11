Justcalcio.com - Tuttosport – il perché delle panchine e la rivelazione sugli allenamenti

2024-11-05 10:51:23 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Sarà la serata giusta per risfoderare la linguaccia alla Del Piero? C’è da dire che finora in stagione Kenan Yildiz ha selezionato con cura i palcoscenici iconici sui quali non soltanto dipingere calcio, ma anche e soprattutto trovare la via della rete. Ha illuminato San Siro con una doppietta fulminante, nella maniera probabilmente più difficile: da subentrato, in poco tempo, con il punteggio che raccontava di un impietoso 4-2 in favore dell’Inter. Almeno fino a quel momento, fino all’entrata in scena del numero 10 bianconero che ha gelato la Scala del calcio, regalandosi la linguaccia alla Del Piero, diventata ormai un tratto distintivo. Ma, attenzione: solo sul secondo gol,sul primo la Juve era ancora sotto.