Spazionapoli.it - Trappolone Inter, Inzaghi già pensa alla mossa per battere il Napoli di Conte

Leggi tutto su Spazionapoli.it

L’è impegnata in Champions League per sfidare l’Arsenal, in un big match che potrebbe riservare tante sorprese:peròal turnover per la gara contro ilEssere primi in classifica durante la sosta per gli impegni delle Nazionali non ha eguali. Lo sa bene Antonio, che dopo aver strappato i tre punti contro il Como al Maradona, ha tirato un sospiro di sollievo e si è goduto quei giorni successivi in vettaclassifica, lontano dalle polemiche e particolari pressioni. L’ha bisogno proprio di ritrovare quel tipo di serenità e slancio, dopo qualche prestazione non troppo convincente e un paio di blackout che sono costati punti pesanti. Simonenon vuole fallire l’appuntamento di San Siro, valido per la dodicesima giornata di Serie A, che può permettere ai nerazzurri di scavalcare la squadra die restare in vettaclassifica di Serie A almeno fino al rientro dsosta.