Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code per incidenteFiumicino dalla altezza Parco dei Medici in direzione Laurentinarallentato sulla cassa Salaria e Flaminia Code in entrata sulla 24 risentimenti sulla tangenziale est e sulla Casilina e via Palmiro Togliattisul viadotto della Magliana in direzione Fiumicinocongestionato sulla via del mare e via Ostiense all’altezza di Vitinia per un restringimento in seguito a una certa mento della città metropolitana rallentamenti sulla Colombo e via Pontina rallentamenti anche tu Laura dal raccordo in direzione Cornelia In collaborazione con Luce Verde infomobilità