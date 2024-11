Salgono le bollette del gas per i vulnerabili ad ottobre +53%

Quotidiano.net - Salgono le bollette del gas per i vulnerabili, ad ottobre +5,3%

Aumentano ledel gas per gli utentinel servizio di tutela regolato dall'Arera. Per il mese di2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre. La variazione, spiega l'Autorità per l'energia, è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all'incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore.