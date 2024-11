Dilei.it - Richard Gere vende la casa in Connecticut per 11 milioni. Deve stare vicino ai suoceri

Una scelta fatta per amore. Per questo,ha venduto la sua prestigiosa villa a New Canaan, nel, per 10,75di dollari. Un passo importante per l’attore, che ha deciso di trasferirsi in Spagna, paese d’origine della moglie Alejandra Silva. La proprietà , cheaveva acquistato per 10,8di dollari nel 2022 da Paul Simon ed Edie Brickell, è stata venduta a una cifra di poco inferiore rispetto al prezzo d’acquisto originale, evidenziando una piccola perdita per lui ma che riflette la volontà di cambiare residenza rapidamente. Perchéha venduto la suaLa vendita dellarappresenta un cambiamento significativo pere Alejandra Silva, che si sono sposati nel 2018 e hanno trascorso gli ultimi anni vivendo insieme negli Stati Uniti.