REMIX – The Pop Culture Summit | a Berlino l’incontro tra pop culture e marketing

Tutto è pronto per– The Pop, che si terrà il 7 novembre a. L’evento riunirà per la prima volta protagonisti della pope delper affrontare una questione cruciale: come possono brand e artisti promuovere insieme il cambiamento sociale? Tra conferenze, networking, una cerimonia di premiazione e party, i partecipanti si prefiggono di trovare spunti di riflessione e di confronto. Il futuro del: la popcome motoremette al centro strategie ditradizionali, ma si propone di stimolare un nuovo approccio aziendale che ponga al centro l’impatto sociale dei brand. La popè infatti in grado di affrontare temi di rilevanza sociale e lo vedremo grazie a panel come The Next Pop in Town, Shaping the Next Wave of Virals, Redefining Representation in Pop e Crafting Exclusivity with Pop Stories.