Only Murders in the Building 4 la spiegazione del finale | un matrimonio e un nuovo omicidio

in the4, ladel: une unin the4 è stata una cavalcata solenne ma selvaggia, piena di equivoci, doppi giochi e più camei di quanti se ne possano contare. La serie ha infranto la tradizione e ha rivelato l’assassino del caso principale prima dell’episodio, ma ildella quarta stagione svela esattamente cosa è successo a Sazz (Jane Lynch) durante i fatidici festeggiamenti della prima serata. Quello che c’è da sapere sull’di Sazz è che lei era in realtà il bersaglio designato, che il suoè stato realmente eseguito da una sola persona e che, alla fine, è stato tutto in nome dell’ispirazione. Chi era il protetto di Sazz? Rex Bailey, alias Marshall P. Pope (Jin Ha), era il pupillo di Sazz che si era impegnato al massimo per diventare uno sceneggiatore, usando il suo trauma infantile come base per la sua sceneggiatura.