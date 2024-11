Spazionapoli.it - Lutto nel mondo del calcio: grande tragedia, ci lascia a soli 34 anni

Questa sera tornerà la Champions League, ma ildelè stato sconvolto da un altro tragico. Dopo il weekend di campionato, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata sulle tre competizioni europee. Questa sera, infatti, inizierà il quarto turno di questa prima fase di Champions League. Le squadre italiane che scenderanno in campo, dunque, sono il Milan (di scena al Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti), la Juve di Thiago Motta (in trasferta a Lille) ed il Bologna (che ospiterà in casa il Monaco). Tuttavia, prima di queste gare così importanti, ildeldeve dire addio ad un altro giocatore.nelspagnolo: morto Miguel Ledo Come riportato dal quotidiano sportivo ‘AS’, infatti, Miguel Ledo è morto a34. L’ex calciatore del SD Logrones (squardra del campionato spagnolo di Serie C ) è deceduto a causa di una ricaduta della leucemia, di cui soffriva da tempo.