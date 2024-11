Ilgiorno.it - L’oro blu da mettere in cassaforte. Maxi-cantiere sulla rete idrica

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Unlungo 3 mesi con cui riuscire afine allo spreco di oltre 3mila metri cubi d’acqua all’anno, più di 8 al giorno. Un intervento da 320mila euro complessivi, che coinvolgerà tre strade a ridosso del centro città, da qui a metà febbraio circa. quello a cui si prepara amano BrianzAcque, che lunedì avvierà a Lissone una nuova tranche di lavori per ammodernare le reti idriche del territorio, così da porre uno stop alle continue perdite, dovute a condutture vecchie e rovinate. Con questa nuova operazione si andrà infatti a sostituire completamente quasi mezzo chilometro di tubature, ormai usurate dal tempo, soggette a perdite e non più idonee per garantire un servizio efficiente e di qualità agli abitanti. Al loro posto arriveranno tubazioni di nuova generazione, più resistenti e in grado di assicurare un servizio migliore.