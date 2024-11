Calciomercato.it - “Lo escludo”, l’annuncio improvviso inguaia Sinner: i dettagli

Leggi tutto su Calciomercato.it

Questa non ci voleva: arriva un annuncioche non farà di certo piacere a tutti i sostenitori di Jannik, oggi primo in classifica ATP Janniksi è ripreso dal virus che gli ha impedito di completare il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ora il tennista numero 1 al mondo dovrà concentrarsi sulle Finals di Torino, grandissimo appuntamento dove è padrone di casa. Dal 10 al 17 novembre andrà in scena il torneo, dove lo scorso anno l’altoatesino ha solamente sfiorato la vittoria, perdendo però in finale contro Djokovic. Jannikin campo (LaPresse) – Calciomercato.itA Parigi, intanto, ha vinto Alexander Zverev. Il tedesco aumenta così il distacco da Carlos Alcaraz, ora terzo, e si avvicina al nostro. Di lui ha parlato Dario Puppo, giornalista e telecronista esperto di tennis.