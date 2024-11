Calciomercato.it - L’esonero è già stato deciso: i Friedkin dicono sì al ribaltone

I proprietari della Roma valutano il cambio in panchina: la decisione di sollevare l’allenatore sarebbe già stata presa Situazione tesa in casa Roma dopo il ko contro il Verona. Per Ivan Juric sono tornati a farsi vedere i fantasmi del, mai spazzati completamente via dalla vittoria di misura contro il Torino.è già: isì al(ANSA) – Calciomercato.itDopo la disfatta contro la Fiorentina, anche la difficoltà delle piste per un nuovo allenatore aveva spinto la dirigenza ad andare avanti con l’allenatore croato , ma ora si torna a parlare di possibile esonero. Calciomercato.it vi ha raccontato della presenza, oltre che di Allegri, Ranieri e Mancini, anche di un possibile mister X per la panchina della Roma, con la decisione che deve però ancora essere presa.