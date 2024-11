Oasport.it - L’Argentina è ormai una grande del rugby? Vittorie di prestigio e test impegnativo per l’Italia

Prende il via questo weekend l’autunno ovale deldel, con gli azzurri di Gonzalo Quesada che sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 18.40, a Udine affronteranno. Una sfida che fino a qualche anno fa era il derby latino tra due nazionali che sognavano di diventare grandi, ma ora è lo scontro tra chi vuole diventaree chi, guardando ai risultati degli ultimi anni, è già un top team. Gli ultimi 13 mesi dei Pumas sono stati un crescendo, a iniziare dall’ultimaWorld Cup, dove la cavalcata dei sudamericani si è fermata solo in semifinale, contro gli All Blacks, per poi cedere all’Inghilterra nella finalina e chiudere il torneo iridato al quarto posto. Ma è stato il 2024 a certificare cheoggi è un top team che può giocarsela con tutti. Se neiestivi ha chiuso con un 1-1 la doppia sfida con la Francia, nell’ultima TheChampionshipha espugnato Wellington, battendo 30-38 gli All Blacks, per poi battere anche l’Australia, con un clamoroso 67-27, e poi il Sudafrica, battuto 28-27.