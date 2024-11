Quifinanza.it - L’appartamento di 8 mq di Bologna fa insorgere gli agenti immobiliari, quali conseguenze

Ha destato curiosità e indignazione l’annuncio di una nota agenzia immobiliare in merito a un appartamento di 8 metri quadri in affitto a, in via Orfeo, pieno centro storico. Per il prezzo di 600 euro mensili viene proposto un immobile in cui faticherebbero a stare in piedi due persone adulte. Ma al di là dell’aspetto speculativo, il nodo della questione riguarda anche e soprattutto l’abitabilità, fissata in un minimo di 20 mq per un immobile che accolga un solo occupante. A intervenire sulla questione è stato anche Massimiliano Bonini, presidente provinciale della Fiaip, la Federazione italianaprofessionali. La reazione di FiaipFiaipha reso noto di avere espresso rimostranze all’agenzia immobiliare associata e di avere richiesto la documentazione dell’immobile.