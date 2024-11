361magazine.com - Grande Fratello, nuovo concorrente in arrivo. Ecco di chi si tratta

, le sorprese per i concorrenti non finiscono: arriva in Casa undi chi si, tra un confronto, un eliminazione e un chiarimento, la Casa più spiata d’Italia si sta movimentando sempre di più. Federica, exdi Temptation Island lo scorso lunedì ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. A distanza di una settimana, ieri sera in diretta ha fatto il suo ingresso anche il suo, ormai, ex fidanzato, Alfonso D’Apice. Ma non finisce qui, presto arriverà nella Casa anche il tentatore Stefano Tediosi. Leggi anche Amici, un allievo affronta un crollo emotivo: interviene Maria De Filippicosa emerge dall’indiscrezione L’esperto di gossip Amedeo Venza nelle ultime ore con una stories Instagram ha informato i follower: “Lunedì prossimo entrerà pure Stefano! il tentatore di Federica”.