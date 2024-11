Gallant rimosso proteste in Israele

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

21.22 Centinaia di persone scendono in piazza a Tel Aviv e a Gerusalemme per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa. Secondo i media israeliani, la polizia ha eretto barricate vicino alla residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme e fuori dal quartier generale Idf a Tel Aviv. Le tv mostrano immagini di scontri tra la polizia e i manifestanti fuori dalla residenza di Netanyahu. Intanto il leader dell'opposizione, Lapid: scendete in piazza perché la decisione di Netanyahu è "una follia".