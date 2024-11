Ilrestodelcarlino.it - Furbetto del cartellino a Rimini, licenziato

, 5 novembre 2024 – Timbrava e poi usciva dall’ufficio, per fare altro. A volte la spesa, altre per sbrigare delle commissioni. Ma qualche collega si è insospettito per quelle assenze ripetute durante l’orario di lavoro. La segnalazione è arrivata al dirigente del settore, che così ha cominciato a tenerlo d’occhio. E alla fine i sospetti contro quell’impiegato, un dipendente del Comune diin servizio all’ente da diversi anni, si sono rivelati fondati. Più volte l’uomo ha timbrato ilper poi uscire dall’ufficio, in maniera ingiustificata, per sbrigare faccende personali. Numerosi gli episodi che sono stati contestati al dipendente ’infedele’, che lavora come impiegato amministrativo in Comune. O meglio, lavorava. Perché palazzo Garampi, al termine del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, ha deciso di licenziarlo.