Ilrestodelcarlino.it - Fiumicinese Fait Adriatica, un anno di successi

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il 2024 è stato und’oro per la squadra Allievi di ciclismo della Polisportivadi Savignano, che da oltre trent’anni è un punto di riferimento della categoria a livello regionale e nazionale. La squadra guidata dal tecnico savignanese Gianluca Maffi che si è avvalso della collaborazione tecnica di Massimiliano Monti, ha ottenuto prestigiosiconquistando la quinta piazza a livello nazionale nella classifica per team. Dice Gianluca Maffi: "Il 2024 è stato unsuper. Sono inda qualchee aggiungiamo sempre un tassello per fare le cose per bene e al meglio. Il mio lavoro è molto impostato sul concetto di squadra e sulla multidisciplinarità: strada, pista e cronometro sono le tre componenti che non tralasciamo mai. L’obiettivo è tenere sempre motivati tutti i ragazzi, ciascuno per le proprie possibilità, cercando di non lasciare indietro nessuno e di farli crescere tutti e prepararli per le categorie superiori.