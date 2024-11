Puntomagazine.it - Dixville Notch: Un inizio di election day con pareggio tra Harris e Trump

Unsorprendente nel villaggio del New Hampshire avvia l’Day, conentrambi a tre voti, in un contesto di tradizione e partecipazione civica. Nella tradizionale apertura dell’Day, il piccolo villaggio di, nel New Hampshire, ha registrato un curioso: sia la vicepresidente Kamalache l’ex presidente Donaldhanno ottenuto tre voti a testa. Questo risultato segna l’della giornata elettorale in uno dei primi luoghi del Paese a comunicare le proprie preferenze presidenziali, seguendo una tradizione che risale al 1960., situato lungo il confine tra Stati Uniti e Canada, ha visto affluire agli scrutini quattro repubblicani e due elettori non dichiarati, secondo quanto riportato dalla CNN. Le urne sono state aperte e chiuse poco dopo la mezzanotte (le 6:00 in Italia), permettendo alla comunità di esprimere il proprio voto in un’atmosfera di partecipazione civica.