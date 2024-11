Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni paparazzata avvinghiata a Giovanni Tronchetti Provera. Fedez vola a New York e bacia una ragazza che “fa parte della famiglia Agnelli”

Un weekend d’amore e passione per i Ferragnez. L’ex coppia, infatti, sembra aver definitivamente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio. Se il rapper già in estate non si era fatto problemi a mostrarsi in compagnia di diverse ragazze, l’imprenditrice ha preferito mantenere un profilo basso, evitando gossip sulla sua vita sentimentale, eccezion fatta per la presunta relazione (mai confermata né smentita) tra lei e Silvio Campara. Una storia che, qualora fosse mai iniziata, sarebbe anche già finita, tant’è che la stessasembra essere andata avanti. Continuano a rincorrersi le voci di una presunta relazione tra l’imprenditrice cremasca e. Dopo i video che hanno mostrato i due impegnati in un tenero ballo alla festa di Halloween, ecco che spuntano le prime foto di un caloroso bacio che potrebbe confermare ufficialmente l’inizio di una loro storia d’amore.