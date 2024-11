Tvzap.it - Antonella Clerici, svelato il luogo più segreto della sua casa nel bosco (VIDEO)

Personaggi tv. La nota conduttrice Rai ha deciso di mostrare per la prima volta una stanza molto speciale della sua favolosa dimora dove l'accesso è riservatissimo. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. il più segreto della sua casa nel bosco: "Qui nessuno può entrare" Antonella Clerici è solita condividere con i suoi follower gli angoli più affascinanti della sua "casa nel bosco", una meravigliosa residenza immersa nella natura ad Arquata Scrivia, un piccolo comune situato tra le colline piemontesi in provincia di Alessandria.