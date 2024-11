Calcionews24.com - Ammonizione Retegui, caos cartellini per Doveri: c’entra anche Neres, ecco cos’è successo

Leggi tutto su Calcionews24.com

Curioso caso sulla partita tra Napoli Atalanta, giocata allo Stadio Maradona domenica alle ore 12:30 Tanti dubbi su Napoli Atalanta, match della scorsa giornata di Serie A terminato 3-0 per la Dea. Se in campo c’è stato poco spazio all’interpretazione con una convincete vittoria bergamasca, alcune scelte dell’arbitrohanno scatenato diverse polemiche. Questo non .