Ungaretti poeta e soldato | due mostre e uno spettacolo itinerante a Gorizia

Leggi tutto su .com

Life&People.it Si è inaugurata lo scorso 26 ottobre e si concluderà il 4 maggio 2025 l’iniziativa dal titolo “. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia” allestita dal trevigiano curatore e storico dell’arte Marco Goldin. Si tratta di un evento articolato in tre sezioni: duee unoteatraleche si terrà in sei città:, Tolmezzo, Treviso, Monfalcone, Udine per terminare a Pordenone. La prima mostra è accolta nei locali del Museo di Santa Chiara la seconda in quelli della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea a Monfalcone. L’iniziativa nasce dall’ispirazione fornita dalla raccolta di poesieane “Porto sepolto” e rientra nelle iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni di“Capitale Europea della Cultura 2025” insieme con Nova Gorica.