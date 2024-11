Lanazione.it - Tre titoli tricolore per il team di Fossola. Soddisfatto Iardella

Grande soddisfazione in casa del Tiro a Segno Nazionale di, dopo la conquista di tretricolori ai campionati italiani di tiro di precisione. "Tutto il consiglio direttivo della società si congratula con i suoi atleti per i risultati ottenuti nonostante la chiusura delle linee di tiro del poligono carrarese - scrive in una nota il presidente Luciano(nella foto) – a causa dei lavori della Marina Militare, da oltre un anno i nostri atleti sono costretti a scomodi allenamenti fuori sede, nel tiro a segno di Colle Val d’Elsa con il quale è stato fatto un gemellaggio per consentire al meglio gli allenamenti degli atleti che, con i risultati, hanno dimostrato l’attaccamento al Tiro a Segno di Carrara".