Gaeta.it - Tragedia sfiorata a Lampedusa: un barchino carico di migranti si ribalta in mare

Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente è avvenuto al largo di, dove uncon a bordo circa cinquantasi èto, mettendo in serio pericolo la vita degli occupanti. I militari della Guardia Costiera sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a recuperare tutte le persone in difficoltà, tra cui una neonata salvata in extremis. L’operazione di soccorso Nel momento in cui ilha iniziato ad affondare, i membri della motovedetta Cp281 della Guardia Costiera sono stati prontamente allertati. Le operazioni di soccorso sono state guidate da un’elevata professionalità e tempestività, permettendo di trarre in salvo ciascun migrante. La neonata, ritrovata in condizioni critiche, ha subito ricevuto l’assistenza temporanea richiesta, grazie alle competenze del personale medico della Cisom presente a bordo.