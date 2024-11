Ilfattoquotidiano.it - “Siamo stati ingannati dalla casa di produzione”: sindaci dei comuni vicino ad Avetrana furiosi contro “Qui non è Hollywood” sull’omicidio di Sarah Scazzi

Non accenna a spegnersi laversa polemica sul titolo della serie tv Disney+ “Qui non è” che inizialmente era comparsa sui cartelloni pubblicitari con il nome del paese di. Laruota attorno all’omicidio di. Il colosso streaming proprio il 29 ottobre aveva diramato uncato: “In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie precedentemente nota come– Qui non èavrà ora un nuovo titolo: Qui non è”. Nonostante ciò seidell’Unione deiterre del mare e del sole (Fragagnano, Maruggio, Lizzano, Leporano, Pulsano e Torricella), di cui fa parte anche(Taranto), sostengono di essereda Groenlandia, ladidella serie.