Se ti piace arrampicare dovresti considerare il dry tooling Qui ti spieghiamo tutto quello che c' è da sapere

In prossimità della stagione degli sport invernali, ecco il dry: una disciplina ispirata all'alpinismo che sta diventando una forma di allenamento di tendenza. In estrema sintesi, si tratta di una tecnica di arrampicata con ramponi e piccozza come se si stesse affrontando una parete ghiacciata, solo che in questo caso lo si fa a secco, su roccia. Il dryè una naturale derivazione dell'arrampicata su ghiaccio. Nata negli anni '90, è un'attività di allenamento che permette agli arrampicatori di continuare a tenersi in forma anche quando le condizioni invernali non sono ottimali. Oggi è una disciplina a sé stante, con gare e percorsi specifici. Non è più solo una soluzione di ripiego per i fanatici del ghiaccio amanti delle temperature estreme. È una nuova forma di sfida fisica e mentale, in cui tecnica e precisione la fanno da padrone.