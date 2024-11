Iltempo.it - Schiaffi, sputi poi la coltellata: così l'egiziano ha aggredito il capotreno

In un cortocircuito tra cronaca, giustizia e politica nel giorno in cui i giudici sentenziano che l'Italia non può rimandare in Egitto i migranti irregolari perché "paese non sicuro", emergono i dettagli dell'aggressione ai danni deldi 44 anni, Rosario Ventura, ferito con due coltellate sulla banchina della stazione di Rivarolo. È un 21enne di origini egiziane, Fares Kamel Salem Alshahhat, il giovane arrestato oggi dai carabinieri di Genova. Insieme a lui i militari del nucleo radiomobile hanno identificato anche una ragazza, minorenne, di origini straniere ma nata a Genova denunciata per aver partecipato al diverbio culminato nell'aggressione. Tutto è accaduto secondo le ricostruzioni a bordo di un treno regionale diretto da Genova a Busalla quando il 44enneha chiesto ai due di esibire il biglietto. Al diniego dei due, che hanno rifiutato sprezzanti di pagare a bordo il dovuto, ilha fermato il convoglio per farli scendere e lì è scattata la lite.