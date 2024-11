Real Madrid-Milan Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Paulo, alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Reduci dalla sofferta vittoria in campionato contro il Monza, i rossoneri affrontano ora l’ostacolo dei Blancos, che pare insormontabile. L’obiettivo per i ragazzi diè quello di offrire una buona prestazione dal punto di vista tattico al Bernabeu, consapevoli che fare risultato sarà molto complicato, ma anche che dopo questo impegno il cammino nella massima competizione europea sarà in discesa. Il tecnico portoghese risponderà alle domande sul match, sui dubbi di formazione e probabilmente anche su alcuni singoli come Leao, ripetutamente escluso dall’undici iniziale nelle ultime gare.