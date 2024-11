Agi.it - Rapetto sui dossieraggi: "Italia non è in grado di difendersi"

AGI - “Ho visto nascere una valanga di una serie di presunti sedicenti esperti, che si spacciano per guru di una materia che non consente sosta nemmeno a chi è bravo, che hanno portato il nostro paese, con l'accondiscendenza della politica, a una condizione irreversibile”. Lo ha affermato Umbertoconsigliere per la sicurezza del Comune di Milano ed ex Generale della Guardia di Finanza, già fondatore e Comandante del Gat - Nucleo Speciale Frodi Telematiche, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “L', Paese di complotti e intercettazioni?” e dedicata al caso Equalize e alle vicende di violazione della privacy. “Si può fare poco”, ha detto Repetto, “Siamo embedded.