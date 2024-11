Liberoquotidiano.it - Manovra: Ascani, 'mancano 19 mld per sanità, ecco record Meloni'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Dove non è riuscita la calcolatrice della premier in tv, è arrivata ancora una volta la Fondazione Gimbe: i conti sono chiari,19 miliardi per lada qui al 2030 e di risultato epocaleano c'è solo il minimo storico di finanziamento pubblico al settore, che nel 2027 scenderà al 5,9% in rapporto al Pil. L'audizione del presidente Cartabellotta oggi sullasmaschera l'esecutivo, non lasciando spazio a dubbi: il servizio sanitario nazionale è in emergenza e, al di là della propaganda, non si sta facendo nulla per invertire la rotta.