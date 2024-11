Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2024 in DIRETTA: il sogno continua contro la n.1 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’intra Jasmineed Aryna, seconda partita del Round Robin delle WTA. L’italiana torna in campo a Riad (Arabia Saudita) e si troverà di fronte ad una sfida complicatissima: battere la n.1 delsulla propria superficie preferita. All’esordio del Master di fine annoha sorpreso tutti battendo in due set la rientrante kazaka Elena Rybakina (7-6, 6-4). Debutto positivo anche per: nel primo indi singolare del torneo la bielorussa ha superato nettamente la cinese Qinwen Zheng (6-3, 6-4) confermandosi la donna da battere in questa competizione. Quest’oggiè chiamata nuovamente a superarsi, come spesso ha fatto in questa stagione.