Anteprima24.it - Benevento-Turris, le parole di mister Conte: “Orgoglioso dei miei ragazzi, la squadra meritava il pareggio”

Tempo di lettura: 2 minutiNon nasconde la delusione in sala stampa l’allenatore della, consapevole che con un pizzico di fortuna in più la suaavrebbe potuto portare a casa almeno un punto dalla trasferta del “Ciro Vigorito”. In ogni caso dallediemerge anche grande fiducia per il futuro perché i corallini hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza: PROVA – “Sono moltodei, hanno fatto una gara meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Nonmo di perdere per l’energia che abbiamo messo nella gara. Sono dispiaciuto, dobbiamo essere consapevoli di quello che è stato fatto e continuare. Andiamo vianti ma con rammarico di non aver conquistato almeno un punto”. SCELTE – “Era la terza gara in una settimana e bisognava avereche erano al 100% per correre veloce.