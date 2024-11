Ilfattoquotidiano.it - “Andreas Müller farà la proposta a Veronica Peparini. Lei dice sì davanti alle telecamere, ma nel backstage litigano”: l’indiscrezione alla vigilia de La Talpa

La prossima edizione de Lanon è ancora cominciata, ma già promette drammi e tensionistelle. Nel cast del reality condotto da Diletta Leotta, infatti, figurano anche la coreografae il brino. La coppia, però, si sarebbe resa protagonista di una furibonda lite nel, quando ancora erano in corso le riprese del programma. A rivelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sui social il messaggio, ricevuto da una sua follower, in cui erano svelati i dettagli del presunto litigio. “la(di matrimonio, ndr) aa La“, si legge nella storia pubblicata dall’esperta di gossip. Ma nonostante la coreografa abbia detto di sì in favore di, riporta Marzano, “dietro le quintedi brutto.