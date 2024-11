Iltempo.it - 4 novembre, celebrazione di Valditara: “Ringraziamento alle forze armate per l'impegno di ogni giorno”

Leggi tutto su Iltempo.it

Il 4l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 41918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 41921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4fu dichiarato Festa nazionale.