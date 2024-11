.com - Volley femminile B1 / Sabato nero per Clementina 2020 e Pieralisi Jesi

Entrambe escono sconfitte per 3-0: le moiarole in casa contro Eagles Vergati Padova lene in provincia di Verona VALLESINA, 3 novembre 2024 – Turno negativo perche escono sconfitte entrambe per 3-0 dai rispettivi turni di campionato. Il sestetto di Moretti in casa battuto dalla Vergati Padova, quello di Sabbatini in Veneto ospite della Arena. CLASSIFICA – Cesena* 9, Vicenza 9, Banca Annia Aduna 8, Bologna* 6, Giorgione Treviso* 6, Riccione* 6, Cortina Express 6, Futura Teramo* 5, Vergati Padova 4,4, Teodora Ravenna* 3, Life* 3, Arena* 3,0 * una partita in meno QUITermina con un netto 0 a 3 a favore delle ospiti, quello che avrebbe dovuto essere uno spareggio per la salvezza contro la Eagles Vergati di Padova.