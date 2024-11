Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 19:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione a Sonia cerquetaniintenso in queste ore sulle strade in direzione della capitale per i rientri dal ponte di Ognissanti o dei sulla diramazionenord della Uno da Settebagni a raccordo anulare molto trafficata in entrata in città la via Aurelia la Cassia la Salaria e la Tiburtina fila in entrata aanche sulla diramazioneSud al Raccordo Anulare a tratti sulla A1Napoli tra Cassino Frosinone Valmontone tutto versofile sulla A12Civitavecchia tra Santa Severa e Torrimpietra verso torniamo asulla tangenziale est Systems coda tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni fino a domani 4 novembre aperto al pubblico il Circo Massimo per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sull’attività delle nostre forze dell’ordine per l’occasione chiusa via ...