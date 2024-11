Liberoquotidiano.it - Spagna: estrema destra rivendica attacco a Sanchez

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Madrid, 3 nov. (Adnkronos) - L'associazione diRevuelta hato l'al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, durante la visita ufficiale dei re a Paiporta, una delle località della regione di Horta Sud più colpite dalla catastrofe della Dana. Lo scrive elDiario.es, secondo cui il sindacato Vox ha offerto i suoi servizi legali a coloro che hanno preso a calci il veicolo del premier. Adrián Campos, "volontario" di una sorta di delegazione valenciana di Revuelta, ha commentato in un gruppo WhatsApp, al quale ha avuto accesso elDiario.es: "La nostra associazione ?è qui, abbiamo distrutto la loro macchina, ma siamo riusciti a colpirlo solo con un bastone alla schiena. Non so cosa sia successo dopo, ma è uscito vivo dalla nostra zona". La Polizia, come ha appreso il giornale, sta indagando sulla chat.