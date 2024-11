Anteprima24.it - Multa ai tifosi della Cavese per lo striscione dedicato a Stefano Cucchi, la solidarietà di Rifondazione Comunista

Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito alla recenteinflitta allaCalcio per lo, il Circolo didi Cava de’ Tirreni esprime la propriae il proprio sostegno. “Riteniamo che il gesto deisia un importante atto di memoria e giustizia, che ricorda un tragico capitolonostra storia recente. La lotta per i diritti civili e per la verità è un valore fondamentale che deve essere sostenuto e difeso.La decisione di esporre unoin ricordo diè un segnale forte e chiaro, che invita a riflettere sulla necessità di un impegno costante contro ogni forma di abuso e ingiustizia. Apprezziamo il sostegno di Ilaria, che ha condiviso e amplificato questo messaggio di speranza e resistenza.