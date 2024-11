Nerdpool.it - Mercoledì 2: Netflix conferma il periodo d’arrivo della seconda stagione!

hato ufficialmente che ladi, la popolare serie di Tim Burton ispirata alla Famiglia Addams, uscirà nel 2025. La prima, rilasciata nel 2022, ha riscosso un successo clamoroso, stabilendo il record di ore visualizzate in una settimana per una serie in lingua inglese sue trasformando la serie in un fenomeno globale. Jenna Ortega, che interpreta l’iconicaAddams, tornerà ovviamente nellaper portare avanti le avventure del personaggio gotico tanto amato dal pubblico.ha ufficializzato la data generica di rilascio durante il report degli utili del terzo trimestre 2024, dove ha definitouno degli show “più importanti” del prossimo anno.