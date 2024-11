Lanazione.it - In viaggio per aiutare gli alluvionati. Lancia raccolta di fondi per Valencia. Risposta record, martedì la partenza

Leggi tutto su Lanazione.it

Non ci ha pensato due volte quando ha visto in televisione quello che stava accadendo a. Giusto il tempo di contattare due amici spagnoli per chieder loro di cosa avessero bisogno e ha preparato tutto: unadi beni di prima necessità da portare ad Albal, comune di 14mila abitanti della comunità autonoma di, uno dei territori più colpiti dal disastro ambientale di questi giorni che mietuto oltre 200 vittime. "È una città che amo, ci sono stato per la prima volta a 25 anni e da allora ci torno spesso con tutta la mia famiglia, il mio bambino già la ama come me". Sono le parole di Christian Dell’Avanzato, la cui foto ieri è salita tra i post più celebri di Sei di Arezzo se, il popolarissimo gruppo in cui il 33enne aretino ha deciso di far partire il suo appello.