Genova primo ricovero per l’influenza australiana H3N2 Bassetti | Non sarà una stagione facile

Al Policlinico San Martino diè stato registrato ilper influenza, un sottotipo noto come «influenza» e già dominante nell’emisfero Sud. A diffondere la notizia sui social è stato Matteo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale genovese. L’esperto ha riferito che il paziente, un uomo di 76 anni, presenta un quadro clinico serio, con sintomi che interessano anche l’apparato neurologico, oltre ai polmoni. «Il tropismo del virus per diversi organi, incluso il cervello, dimostra la sua potenziale gravità», ha scrittosu X, aggiungendo che, se le premesse sono queste, «nonuna bellainfluenzale». Tra i sintomi, il 76enne ha accusato di non sentire più i sapori degli alimenti e di non riuscire neanche a riconoscere la moglie.