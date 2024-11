Ilgiorno.it - Con Bossi al battesimo della Lega. Cordoglio per la morte di Caparini

La Valle Camonica e il bresciano ieri pomeriggio hanno perso uno dei politici e imprenditori più stimati e noti del territorio: tra i fondatori, con Umberto, dell’alloraLombarda. Bruno Carloè morto ieri a 85 anni nella sua casa di Vezza d’Oglio, accompagnato dall’affetto dei famigliari e dei due figli Davide, assessore regionaleLombardia, e Elena. "Era animato da una passione ardente per gli ideali e un amore profondo per la sua gente e la sua terra – si legge nella nota ufficiale diffusa dalla famiglia - Come Alpino, ha sempre nutrito un amore incondizionato per i suoi montanari. Grazie a enormi sacrifici, Bruno è diventato un imprenditore di successo portando il genio e la laboriosità dei Camuni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Giappone all’India, fino all’Africa.