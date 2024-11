Liberoquotidiano.it - Alluvione Spagna, nuova allerta a Valencia. Si cercano corpi nel parcheggio sommerso: "E' cimitero"

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - E' salito ancora, ad almeno 217, il numero delle vittime a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la, in particolare la provincia di. Il nuovo bilancio arriva dopo il ritrovamento oggi di trenella cittàna di Pedralba e un altro di una donna a Letur, Albacete. Del totale, 213 decessi sono della Comunitàna, tre di Castilla-La Mancha e uno di Malaga. Il ministro per le Politiche territoriali e la Memoria democratica, Ángel Víctor Torres, ha confermato il numero “molto alto” di vittime adopo la riunione del comitato di crisi per il monitoraggio degli effetti della Dana, presieduto dal capo del governo spagnolo Pedro Sánchez. Sono invece 183 le autopsie eseguite finora, mentre sono 67 le persone identificate, come spiega Inma Lidón dell'Istituto di Medicina Legale di